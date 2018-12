© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle colonne de Il Mattino, Francesco De Luca racconta la trasferta Champions del Napoli. "È stato Ancelotti l'ultimo allenatore a vincere una partita europea nello stadio di Anfield, dove domani sera i tifosi di Liverpool si scateneranno e non lasceranno soli i Reds nell'assalto al Napoli e agli ottavi di Champions League. È accaduto quattro anni fa, quando il Real Madrid di Carletto vinse per 3-0. Da diciotto partite è tabù uno degli stadi che sprigiona più passione ma agli azzurri basta un punto per dare un senso al primato meritatamente ottenuto in quello che era stato definito il girone della morte e che li vedeva sfavoriti nei pronostici iniziali rispetto a Liverpool e PSG".