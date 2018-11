De Luca sul Mattino: "Napoli, PSG spaventato a Parigi: vittoria possibile"

© foto di Cesare Purini/Insidefoto/Image Sport

Francesco De Luca, sulle colonne de Il Mattino, parla de "la sfida al PSG, esame da grande per il Napoli". Un pezzo che racconta appunto de "l'appassionante sfida al vertice del campionato fa spazio tra domani e mercoledì a tre grandi sfide Champions (...). Il PSG -chi più ne ha più ne metta, sembra una cassaforte con tanti gioielli e non una squadra costruita secondo logica-, arriva a Fuorigrotta per un duello chiave nel girone guidato da Liverpool (...). Il Napoli ha spaventato il dream team dello sceicco Al Khelaifi al Parco dei Principi e con lo stesso atteggiamento tattico può conquistare la vittoria negata dalla prodezza di Di Maria".