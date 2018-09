De Luca sul Mattino: "Serie A e Champions, Ancelotti non trascurerà niente"

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco De Luca, responsabile delle pagine sportive de Il Mattino, racconta la vigilia della sfida Champions di Belgrado del Napoli contro la Stella Rossa. "La Champions non sarà più passerella, in panchina c'è Ancelotti, l'allenatore che ne ha vinte di più nella sua carriera. Gestiva ben altre squadre e sa che le ambizioni di quella che gli ha affidato De Laurentiis sono più contenute, tuttavia il rispetto della più prestigiosa competizione europea è sacro. Domani sera a Belgrado non ci sarà turnover, perché i cambi sono stati già fatti nella partita contro la Fiorentina. Ancelotti non ha intenzione di trascurare alcuna delle competizioni a cui partecipa il Napoli".