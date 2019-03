© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco De Luca, responsabile delle pagine sportive de Il Mattino, commenta il pari del Napoli contro il Sassuolo. "Il Napoli deve essere più concentrato e determinato nelle partite di campionato perché questo è il modo migliore per prepararsi alle sfide di Europa League ed evitare che possano ulteriormente avvicinarsi al secondo posto le milanesi, tenute al momento a giusta distanza". Poi, sullo sfogo di Lorenzo Insigne nel post gara. "Se queste parole sono dettate dalla rabbia per qualche critica ritenuta eccessiva, ci può stare lo sfogo. Ma se comincia a muoversi l'ingombrante figura di Raiola, il nuovo procuratore di Lorenzo, in vista di un'operazione commerciale da affrontare eventualmente in estate, come è accaduto per altri campioni suoi assistiti, allora no, non va più bene".