De Marco: "Irrati miglior arbitro possibile per Juventus-Inter"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea De Marco, ex arbitro: “Guida al Var? Guida e Orsato sono due arbitri completamente diversi. Irrati è il miglior arbitro designato per Juve-Inter, credo invece che Massa verrà designato per Juventus-Roma. In futuro credo che ci sarà un corpo di arbitri solo per il Var: è un’ipotesi che stanno vagliando. Fare l’arbitro in campo e stare davanti alla tv sono due lavori completamente diversi. Allenandosi solo a fare il Var, credo che si possa migliorare. Ci sono tanti margini di miglioramento e quest’anno per esempio, tanti errori poteva essere evitati con un buon lavoro davanti al monitor, ma c’è da lavorare duro.Napoli-Frosinone? Manganiello ha avuto molti problemi quest’anno, è stato fermato dopo il famoso Bologna-Udinese per cui la stagione non è iniziata nel migliore dei modi. Il Var sarà Nasca che ha fatto Napoli-Chievo e non ha dato il rigore su Callejon. Probabilmente il designatore ha valutato correttamente la sua decisione altrimenti non sarebbe stato rimandato a Napoli”.