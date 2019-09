© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Siamo convinti che la stessa cosa capiti anche nelle altre curve. Il 'caso Juve' può essere replicato, ma i club devono denunciare. Siamo di fronte ad un bivio: i club devono capire se accontentarsi di pagare gli ultrà per ricevere in cambio il loro prodotto, ovvero il tifo, oppure seguire l'esempio della Juventus. Una ricetta unica per tutti non c'è, ma abbiamo visto che contro il Verona i tifosi allo Stadium c'erano", sono queste le parole a La Gazzetta dello Sport di Giuseppe De Matteis, questore di Torino che ha avuto parte attiva nell'inchiesta Last Banner che ha colpito le attività criminali all'interno della Curva Sud dell'Allianz Stadium, casa della Juventus.