De Napoli: "E' l'anno del Napoli. La squadra di Sarri deve crederci"

© foto di Andrea Pasquinucci

"Questo è l’anno giusto". Ci crede eccome al terzo tricolore della storia azzurra, Nando De Napoli, che intervistato dal Corriere del Mezzogiorno ha parlato così del Napoli di Sarri: "Il Napoli deve crederci è primo con merito per come gioca, quasi a memoria, è un piacere guardarlo, mi ricorda il Milan di Sacchi. Certo a Verona la squadra è apparsa un po’ stanca, penso sia normale dopo l’impegno contro il City, ci sta nell’arco di una stagione piena di impegni. Il Milan contro il Sassuolo ha vinto ma francamente non mi ha convinto più di tanto. Tra Napoli e rossoneri c’è un divario netto sotto il profilo di gioco, non credo si colmerà dopo la sosta. Gli azzurri partono favoriti. Scudetto? La Juventus non è quella degli altri anni, è partita male ed ha perso molto in difesa dopo la partenza di Bonucci. Temo molto la Roma, ma c’è anche l’Inter che non ha le coppe. Sento di dire ancora, in barba alla scaramanzia, che è l’anno del Napoli".