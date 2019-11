De Roon trolla Walker: "Ben fatto, ma poteva andarti peggio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Protagonista suo malgrado, Kyle Walker ha giocato in porta gli ultimi dieci minuti di Atalanta-Manchester City. Senza molto da fare, ma disimpegnandosi discretamente bene sull'unico tiro arrivatogli. Via Twitter, Marten De Roon prende in giro il terzino inglese: "Bravo. Non ti preoccupare, poteva andarti peggio".