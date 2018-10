De Rossi dopo Totti: DDR premiato per le 600 presenze con la Roma

Pre-partita speciale per Daniele De Rossi, che prima del fischio d'inizio della gara contro la SPAL è stato premiato con una targhetta celebrativa per essere diventato il secondo calciatore ad aver raggiunto quota 600 presenze con la maglia della Roma, nella partita contro il Frosinone.

A big ovation for Daniele De Rossi - as he receives a special gift after reaching 600 appearances for #ASRoma! 🐺👏©️ pic.twitter.com/mOiABmzFCf

