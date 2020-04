De Rossi: "Lippi fu una figura importante per il mondiale 2006. Ho sempre sentito la sua fiducia"

vedi letture

Daniele De Rossi, ex centrocampista di Roma e Boca Juniors, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tanti i temi trattati, tra cui la vittoria nel mondiale del 2006: "Lippi fu importante per quella nazionale, che aveva gran talento. Forse non era la più forte, il mondiale lo abbiamo vinto perché lui dal primo giorno ha creato una squadra di club. Lui è riuscito a creare un gruppo di amici, ha creato qualcosa di diverso. Quella nazionale era partita con una gran pressione. Io, senza quel rigore, avrei vissuto tutto con un sapore differente. Io l'ho sempre sentita la sua fiducia, due giorni prima della finale è venuto Peruzzi ha detto: "questo è matto e ti vuole far giocare dall'inizio". Alla fine rimane uno dei ricordi più belli".