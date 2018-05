De Rossi: "Pirlo uomo spogliatoio incredibilmente sottovalutato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele De Rossi ha parlato a margine della partita di saluto al calcio di Andrea Pirlo. Queste le sue parole a Sky Sport: "Oggi è una festa, di addii ne ho visti tanti ma quando rispondono così tanti giocatori e così tanta gente è sempre bello. Il calcio perde un grande campione, noi tutti perdiamo un uomo spogliatoio incredibilmente sottovalutato dall'esterno. Non tutti lo vedono così ma lo è stato. Totti e Pirlo? Due addii totalmente diversi. Uno è un giocatore meraviglioso che ha vinto tutto, l'altro per l'ambiente era qualcosa di più. Per la città è stato duro digerire il suo addio".