De Rossi scherza con un tifoso: "Dove vado a giocare? A calcetto con te"

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Daniele De Rossi resta ancora tutto da scrivere. Una situazione incerta sulla quale ha scherzato lo stesso ex centrocampista della Roma. "Dove giochi il prossimo anno?", la domanda rivolta a De Rossi da un tifoso per le strade della capitale. "A calcetto con te", la simpatica risposta del calciatore. Obiettivo di Fiorentina e Bologna, il classe '83 non ha ancora deciso se appendere gli scarpini al chiodo o affrontare invece una nuova avventura in campo. Lo riporta Vocegiallorossa.it.