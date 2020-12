De Rossi sfoglia l'album dei ricordi: "Il Mondiale 2006 è il ricordo più grande della mia carriera"

L'ex capitano della Roma Daniele De Rossi è stato ospite d’onore per i sorteggi per i gruppi di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. L'ex centrocampista giallorosso ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sulla vittoria dei Mondiali nel 2006: “E’ il ricordo più grande della mia carriera. Vincere un Mondiale puoi sognarlo da bambino e quando davvero ce la fai a vincere, è qualcosa di incredibile. Ricordo quando tornammo da Berlino, con la Coppa, a Roma, fu qualcosa di clamoroso. Al Circo Massimo fu una festa impressionante, non lo dimenticherò mai”.

