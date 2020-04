De Rossi: "Spalletti mi ha segnato, uno dei più bravi insieme a Luis Enrique"

vedi letture

Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Da allenatore andrò ad organizzare altro, non so se sarò in grado. Ci saranno tutte piccole difficoltà che hanno affrontato tutti. Io ho citato molti allenatori propositivi, ma devo imparare anche da chi gioca in maniera differente. Lo stesso Fonseca è un gran allenatore, mi sono complimentato con lui. Spalletti mi ha segnato, è stato uno dei più bravi insieme a Luis Enrique. Anche un pizzico di atteggiamento alla Capello non guasta mai".