De Siervo: "Date Serie A? Mancini è sereno"

Ad Lega: In Europa attività sportiva finirà nello stesso weekend

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Venire incontro alla Figc per la Nazionale e ai club per le coppe europee? Sono due esigenze molto diverse e nessuno nella Lega Serie A vuole danneggiare gli uni o gli altri. Tutti i campionati più importanti d'Europa finiscono nello stesso weekend della Serie A, quindi il ct Mancini stia tranquillo perché avrà gli atleti nelle stesse condizioni dei suoi competitor". Così l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, soffermandosi al termine del consiglio federale sulle questioni legate al calendario della prossima stagione. "Nei campionati in cui invece il torneo finisce una settimana prima - aggiunge - in realtà c'è poi la coppa in quella successiva, quindi l'attività sportiva si chiude in tutta Europa nel weekend del 24 maggio: non c'è nessuno svantaggio". "Per la prima volta - sottolinea quindi De Siervo - si decide un calendario in funzione del vero protagonista che è il pubblico, e non le squadre o i giocatori. E' inutile iniziare un campionato quando sono tutti al mare".