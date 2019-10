De Siervo: "È un piacere che il primo MVP della stagione sia Ribery"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franck Ribery ha vinto il premio di MVP del mese di settembre della Serie A e l'amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, ha commentato sul sito ufficiale: "Ribery ci ha dimostrato in questo avvio di stagione tutto il meglio del suo repertorio. Ha deciso di cimentarsi in un Campionato altamente tecnico e tattico come il nostro e con le sue giocate sta contribuendo ad innalzare la qualità delle partite della Serie A TIM. È un piacere che il primo MVP della stagione sia stato assegnato a un campione come lui”.