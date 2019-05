De Siervo: "Ultimo turno in contemporanea. Playoff? Possiamo parlarne"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli toccando i vari temi delicati che stano aleggiando attorno al calcio, tra cui anche la famigerata riforma per la Super Champions: "Oggi la Champions League, bella come il sole per come abbiamo potuto apprezzare, raccoglie 3 miliardi, la nuova configurazione punta ai 5-7 miliardi all'anno. Il progetto parla di un qualcosa che parte nei 24, che in virtù di questo sistema definito tecnicamente semichiuso con 24 squadre che stanno di anno in anno in Champions, con quattro che entrano dall'Europa League e quattro dai campionati nazionali, questo toglie valore e peso ai campionati nazionali. Si perde gran parte del valore delle partite. Non c'è nessuna preclusione nei confronti del progetto presentato, se le cinque leghe più importanti, ovvero Liga, Premier, Serie A, Bundesliga e Ligue 1 suonano il campanello sul fatto che questo progetto deve essere modificato, allora un motivo ci sarà".

Play-off e play-out in Serie A? De Siervo non esclude questa soluzione. "Non c'è nessuna preclusione a parlare di nulla. Siamo disposti a parlarne, questo è un tentativo di rendere viva la fase finale del campionato in assenza di accesso alle coppe europee, ma non c'è nessun riscontro tecnico che un campionato così strutturato possa avere un maggior valore. Tutti siamo concentrati sul fatto che migliori stadi consentono una fruizione più moderna e danno una potenzialità maggiore alle società, per una giornata di sport e di intrattenimento per i tifosi".

Ultima giornata in contemporanea. De Siervo ha così parlato dell'ultimo turno di Serie A. "Si, saranno tutte in contemporanea. Si è ritenuto che l'ultimo turno possa andare in contemporanea, nel corso della storia si sono viste varie fasi.