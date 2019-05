De Sisti: "Fiorentina, ok Montella ma servono giocatori all'altezza"

© foto di Federico De Luca

A MC Sport, durante Maracanà, ha parlato l'ex calciatore e tecnico Giancarlo De Sisti, per parlare dei temi più attuali del calcio italiano.

Sulla Fiorentina

"Quest'anno ha fatto un ulteriore programma di rinnovamento e ringiovanimento, la gente non era contenta fin da prima che scendesse in campo. C'era questo sentore di insoddisfazione. Qualche buona partita si è vista, ma l'entusiasmo si è perso sempre per strada. Dei giovani, a parte Chiesa, è sembrato interessante ma altri non sono stati all'altezza, ma è il rischio di cambiare molto. Il 7-1 alla Roma ha fatto scatenare entusiasmi incredibili e forse ha dato un'impressione diversa del gruppo. Bisogna prendersi l'abbassamento del rendimento e ricominciare da capo. Ma sarà difficile convincere i tifosi se non gli dai giocatori all'altezza".

Su Chiesa

"Vuole rimanere? La domanda principale è questa, non se la società lo vuole vendere".

Su Montella e Pioli

"Ha maturato un'esperienza non indifferente. Può farcela. Comunque sono i giocatori che contano di più e non penso che sia tutta responsabilità di Pioli questa situazione. Tutti cercano di andare, di correre. Serve qualcuno anche che rimanga lì. E' una situazione confusionaria. Montella ha le risorse ma deve anche avere qualche giocatore migliore".