De Sisti su Chiesa: "Qualsiasi tecnico vorrebbe allenarlo"

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport c'è una bella intervista a Giancarlo De Sisti, protagonista della Fiorentina Ye-ye di fine anni '60. L'ex centrocampista viola ha detto: "Veder trasformare in campioni giovani come Batistuta, Baggio o Rui Costa è stato per i tifosi viola come vincere tanti piccoli scudetti. Chiesa? Tra due anni può diventare un top-player. E' uno dei simboli del calcio italiano. Federico unisce forza e talento. Se riuscirà a essere più freddo in fase conclusiva andrà sicuramente in doppia cifra. Qualsiasi allenatore vorrebbe allenarlo. Sono ragazzi come lui che riportano la gente allo stadio. Simeone? All’inizio c’era qualche sospetto sul suo reale valore. Lo ha spazzato via. L'ho visto andare a segno all’Olimpico contro la Roma spostando uno come Manolas. Certi gesti sono veri e propri esami di maturità. Il Cholito vale una ventina di gol ed è bello che sia stato convocato in nazionale. Mi piace anche che abbia sempre evitato paragoni con Batistuta. Se alzi l’asticella a quel livello hai perso prima di cominciare".