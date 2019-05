© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"De Vrij posso incontrarti?". Così Saverio Cascino, 28enne cuore nerazzurro di Mondello, ha realizzato il sogno di incontrare il suo idolo. Appreso da Instagram che Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, era in vacanza a Palermo, il tifoso ha scritto all'olandese sul noto social network: "Sono un grande tifoso nerazzurro, posso incontrarti?". E l'ex Lazio, non si è fatto certo pregare: "Certo, vediamoci tra un'ora in piazza Borsa" la risposta, a cui è ovviamente seguito l'incontro, come raccolta palermotoday.it.