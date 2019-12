© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’attuale tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi intervistato da Free Sport ha parlato del suo legame con il Benevento e del rammarico per la sua avventura in terra sannita: “Il Benevento ha una squadra di alto livello, un allenatore molto bravo e meticoloso, un direttore sportivo che è bravissimo e non lo dico solo perché è mio amico e una società fortissima. Questo non basta, però, a giustificare simili numeri. Credo stiano facendo un campionato strepitoso, oltre ogni logica. - continua De Zerbi – Sono legatissimo a quella piazza anche se purtroppo non siamo riusciti a salvarci nonostante fosse un’impresa difficile, ma la speranza l’abbiamo realmente avuta. A Vigorito non ho mai detto e non direi mai di no, ma l’addio fu una scelta obbligata a livello professionale. Rammarico? Mi spiace non aver avuto da inizio stagione la squadra allenata da febbraio in poi, con quei giocatori e quegli uomini ci saremmo tolti tante soddisfazioni perché era una squadra forte e con valori importanti”.