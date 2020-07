De Zerbi sul rinnovo: "Non dovevo dare segnali a nessuno. Faccio quello che mi rende felice"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, partendo dal proprio rinnovo. "Non dovevo dare segnali, ma dovevo fare quello che mi rende felice al risveglio: sono innamorato della mia squadra e mi dà gioia allenarla. Credo di essere uno con le idee chiare. E soprattutto di essere forte per non farmi condizionare da quello che si dice. Cerco di convincere i giocatori a fare quello in cui credo, loro mi danno risposte positive e questo mi basta: prendo la professione come passione e divertimento".