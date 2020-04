Decreto Cura Italia, lavoratori autonomi e i giovani professionisti accederanno al bonus

Buone notizie per i lavoratori autonomi e i giovani professionisti appena iscritti alle casse di appartenenza: come ha precisato il Ministero del Lavoro, attraverso un'apposita Faq sul sito, anche queste categorie possono infatti accedere al bonus dei 600 euro previsti dal decreto Cura Italia.

L'indennità, come è riferito nel testo, “potrà essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l'anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l'anno di imposta 2018 un reddito derivante dall'esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge)”.