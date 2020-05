Decreto Rilancio, il ministro Speranza: "Mai stanziata una cifra del genere per la sanità"

Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha parlato brevemente in conferenza stampa insieme al premier Conte: "Sono molto orgoglioso del lavoro del Governo per il rafforzamento del servizio sanitario. In un colpo solo avremo risorse molto importanti, più di 3 miliardi di euro, una cifra mai stanziata in un'unica soluzione. Vogliamo rendere il nostro Paese più forte e stiamo facendo un passo in avanti".

Clicca qui per la conferenza stampa del premier Conte in versione integrale.