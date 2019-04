© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"È successo tutto in un attimo, l’ho pressato e mi sono ritrovato il pallone sul piede. Con un po’ di fortuna ho fatto gol". Parole e pensieri di Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria che ai taccuini di 'Libero' è tornato sul gol realizzato al Milan dopo l'errore di Gianluigi Donnarumma. "Le critiche fanno parte del gioco: fai bene e sei esaltato, fai male e sei preso in giro. Penso che questi soprannomi servano per fare ancora meglio".

Defrel ha poi parlato del suo futuro: "Nessuno conosce il futuro. Ora penso alla Samp". E su gennaio: "Potevo andar via, ma volevo restare".