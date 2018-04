Del Piero celebra il Padova: "Ricomincia la storia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Grande Padova. Bentornato in Serie B. Ricomincia la storia... dove è iniziata la mia" è questo il post su Twitter che Alessandro Del Piero, storico capitano della Juventus, ha pubblicato per celebrare il ritorno in cadetteria del club biancoscudato. Del Piero fece il suo esordio nel calcio professionistico proprio con la maglia del Padova, indossata fra il 1991 e il 1993.