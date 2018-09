© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alex Del Piero torna a parlare della Champions League vinta nel 1996 con la Juventus. "La mente va ad un periodo meraviglioso della mia vita, non solo alla magica notte di Roma. Quella fu una stagione di vera esaltazione, è diverso rispetto al Mondiale dove tutto è concentrato in un mese e vivi in una specie di bolla. La Champions è una strada lunga e quell’anno la percorremmo disintegrando ogni ostacolo. Sul piano personale fu l’anno della mia affermazione. Per il popolo juventino, del quale facevo e faccio parte da tifoso, fu l’anno del riscatto: finalmente i più forti in Europa eravamo noi", le parole dell'ex calciatore bianconero che ha poi proseguito, attraverso La Gazzetta dello Sport, sull'attuale Champions: "Prima fila: Real Madrid, di diritto dato che ne ha vinte tre, anche se ha perso Ronaldo. Seconda fila, le pretendenti: Juve, City, Psg. Terza fila: Barcellona, Bayern, Liverpool".