Del Piero: "D. Costa valore aggiunto. Anche Allegri lo sfruttava così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"C'è poco da dire, un'azione meravigliosa, dove c'è il talento prima di tutto, il fisico, l'intuizione, la tecnica". Alessandro Del Piero, che di tutte queste cose se ne intende, commenta così il gran gol di Douglas Costa in Lokomotiv-Juve 1-2, arrivato dopo l'assist di Gonzalo Higuain. Ospite di Sky Sport, l'ex capitano bianconero ha detto la sua sul possibile apporto futuro del brasiliano alla causa della Vecchia Signora: "Può essere un valore aggiunto perché rispetto a tutti gli altri giocatori è quello che ad oggi ha più il cambio di passo, il cambio di ritmo e questo ti devasta. Poi se entra nei minuti finali, ancora di più. Anche Allegri non a caso l'anno scorso lo aveva visto spesso come opzione nel secondo tempo, quando le squadre diventavano un più stanche. Già lui è velocissimo e bravissimo tecnicamente, se riesce ad abbinare queste due qualità contemporaneamente diventa immarcabile".