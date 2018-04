Del Piero: "Futuro? Allenare diventa sempre più stimolante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato anche di futuro Alessandro Del Piero nel suo collegamento con Sky Sport: "Non ho deciso ancora cosa fare, allenare diventa sempre più stimolante anche perché della mia generazione molti allenano. Ibrahimovic negli Stati Uniti? Miglior debutto non poteva fare, ha segnato un gol straordinario e la sua squadra ha rimontato un 3-0. E' entrato nel nuovo ambiente con prepotenza, a modo suo. Buffon? Quando lascerà non lo so, di sicuro un campione deve lasciare quando non ha più passione per quello che fa, quando non riesce a migliorarsi e quando non lo fanno giocare".