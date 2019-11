© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alex Del Piero, ex capitano bianconero, parla così del percorso che la Juventus sta facendo ora che è nelle mani di Maurizio Sarri: "Pensare che facesse dopo due mesi 45 tocchi e gol in rovesciata non era possibile, penso che stia facendo un percorso giusto. Si sono spiegati e stanno capendo le idee di Sarri, in un periodo comunque denso di impegni", le sue parole negli studi di Sky.