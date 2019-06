© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Del Piero, ex giocatore della Juventus, ha analizzato la vittoria del Liverpool in Champions League ai microfoni di Sky Sport: "Io non vorrei ripetermi, ma i ragionamenti sono in linea con quelli già fatti. Il Liverpool ha imparato qualcosa dall'anno scorso, mi ricordo il video di Klopp, mezzo ubriaco, che dava appuntamento all'anno dopo. Sicuramente c'è stata programmazione, ma anche un senso di libertà diverso. Hanno avuto meno paura degli altri e sono riusciti a mettere in piedi qualcosa di incredibile. Sono passati da un campionato perso per un punto ad una finale con un gioco spumeggiante. Sissoko è stato sfortunato, il dito puntato che si vede è ad indicare al suo compagno una posizione. Prende anche il fianco".