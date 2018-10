Del Piero: "Juve, Higuain ha dente avvelenato. Al Milan risolve problemi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato di Gonzalo Higuain, grande protagonista con la maglia del Milan ma secondo lui arrabbiato con la Juventus che lo ha scaricato: "Credo che Higuain abbia il dente avvelenato con i bianconeri. Voleva riscattarsi dopo il modo in cui è andato via dalla Juventus, nonostante tante stagioni importanti che nessuno può negare. Da qui nasce la rabbia di Higuain. Dopo che alla Juventus è arrivato Ronaldo, credo che a Higuain girino un po' le scatole: avete visto che gesto fa dopo ogni gol? Allarga le braccia, vuole l'abbraccio di tutti ed è arrivato al Milan per risolvere problemi. Si trova alla grande in questo gruppo", le parole dell'ex capitano della Vecchia Signora.