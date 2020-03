Del Piero: "Juventus, un film già visto. L'Inter deve crescere ancora"

vedi letture

Alessandro Del Piero ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo della Juventus sull'Inter: "Mi sembra di vedere un film già visto. Almeno per quanto riguarda la Juve che arriva spesso in difficoltà in testa alla classifica e poi al momento che deve vincere lo fa. In generale si vede che c'è ancora un po' di differenza fra le due squadre, almeno nello scontro diretto. L'Inter deve crescere in qualcosina e la Juve, quando c'è la resa dei conti, ha messo in campo una partita ordinata e aggressiva. E ha vinto che è la cosa fondamentale