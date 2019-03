Del Piero: "La Juve sta facendo la storia. Vincerà di nuovo la Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistata da Marca, la leggenda della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato così della marcia bianconera verso il grande obiettivo Champions League e del colpo Cristiano Ronaldo: "Finali perse negli ultimi anni? Ogni finale era diversa: in alcune non erano favoriti, in altre hanno avuto una brutta giornata. È difficile dire esattamente cosa succede. Conquistare la finale è già un grande risultato. L'ultimo passaggio è importante, ma penso che i bianconeri vinceranno nuovamente la Champions League. Hanno raggiunto la finale due volte nelle ultime quattro stagioni e hanno vinto sette scudetti di fila. Questa Juventus sta facendo la storia".

Su Cristiano Ronaldo: "Lui è un campione che ha già vinto la Champions. È concentrato su quell'obiettivo, la Juve lo ha preso per questo e il piano fino a ora sta andando alla perfezione. Sorpreso dal suo acquisto? Sì, un po' ma non molto. Cristiano poteva scegliere la squadra che voleva nel mondo e scegliere la Juventus è stato un grande affare".