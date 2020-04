Del Piero: "Mi auguro si possa finire la stagione nei prossimi mesi, se utile anche in estate"

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Stiamo vivendo un periodo storico straordinario e bisognerà prendere delle decisioni straordinarie" così Alessandro Del Piero, ai microfoni di Rtl 102.5, commentando il dibattito di questi giorni sulla possibile ripresa del campionato. "Mi auguro si possa finire la stagione nell'arco dei prossimi mesi, se necessario anche questa estate, ha detto l'ex campione juventino- sarebbe la cosa meno di impatto per quanto riguarda anche il discorso futuro". Secondo Del Piero "l'annullamento della stagione significherebbe ridiscutere molte posizioni per chi va in Champions League, chi retrocede, chi viene promosso in un'altra categoria, sarebbe un pò complicato prendere quelle decisioni che sicuramente non accontenterebbero tutti. Ovvio che stiamo vivendo un periodo storico straordinario e bisognerà prendere delle decisioni straordinari. Rriuscire a finire il campionato, mantenendo la salute di tutti -ha concluso Del Piero- sarebbe la cosa migliore". (ANSA).