Del Piero: "Ottima la risposta dell'Inter ma il gap con la Juve è ampio"

Intervento ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato del campionato italiano: “La Juve ha dimostrato anche ieri di essere molto forte. Sta sbagliando pochissimo se non nulla. Ottima la risposta dell’Inter dopo Bergamo per il gap è ancora ampio. Ronaldo? Io credo che Paratici faccia effetto nell’impatto che ha avuto nella Juve. Cristiano arriva da premi e palloni d’oro a gogo quindi non si discute. Ha portato la Juve ad uno step superiore soprattutto a livello di visibilità. Dybala? Quando ha giocato ha fatto molto bene, non ha giocato questa partita perchè è arrivato tardi dall’Argentina. Penso che giocherà bene, sta facendo bene e sta segnando. Non vedo problemi per lui se giocasse trequartista. C’è da aspettarsi meno gol ma è un giocatore che unisce bene centrocampo e attacco, cosa che la Juve ha bisogno. Chi rischia di più in Champions? Alla fine credo il Napoli perché il girone suo è davvero difficile. Ci auguriamo che passino tutt’e quattro perchè sarebbe un segnale importante per il calcio italiano”.