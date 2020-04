Del Piero: "Per la ripresa del calcio servono formule e calendari studiati. Ultima parola al Governo"

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ospite dei microfoni di La7 ha affrontato il tema della ripresa delle competizioni calcistiche: “Credo che la decisione su quando ripartire non spetta al movimento calcistico ma ai medici e al Governo che hanno sotto mano la priorità numero uno che è la salute. Se si ripartirà lo si dovrà fare con tutte le garanzie possibili, sia per chi gioca che per tutte le altre persone che lavorano in questo mondo. Ci sono molte problematiche che possono aprire una breccia su quello che può essere il futuro del contagio. Detto che la salute ha la priorità, poi c’è l’aspetto economico per il quale il calcio riveste un ruolo molto importante. Ci sarà una ripresa a porte chiuse, che andrà studiato bene nelle formule e nei calendari. Con la speranza che si possa tornare presto alla normalità”.