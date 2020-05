Del Piero: "Ronaldo all'Inter mi motivò tanto". Poi siparietto con Vieri sul 5 maggio

vedi letture

L’ex calciatore della Juventus Alessandro Del Piero è intervenuto in diretta Instagram assieme a Christian Vieri: “Ronaldo all’Inter? Il suo arrivo in Italia in nerazzurro mi motivò tanto, cercavo di andare anche io più veloce anche se lui andava a duemila”.

Poi un siparietto con Vieri sul 5 maggio: “Ti ricordi quando ti ho detto di fare la diretta su Instagram il 5 maggio?”. Bobo ha replicato subito: “ No, quella cosa non la dovevi dire, mi hai distrutto con il 5 maggio. Non vuoi farmi dormire. Lasciami stare", ha risposto.