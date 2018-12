© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Del Piero, storico numero 10 e capitano della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di stasera tra i bianconeri e l'Inter: "Se vuole vincere la Juve vince, questa partita ma anche la Champions. Lo ha dimostrato. Ma l'Inter adesso è una squadra solida, ed è tornata la rivale numero uno anche in chiave scudetto. Quella con i nerazzurri è sempre stata la sfida più sentita della mia carriera insieme a quella col Milan. Ronaldo? E' arrivato nell'ambiente ideale per un fuoriclasse con la sua mentalità. Icardi? Fa parte della categoria dei grandi centravanti. E va sfruttato per quello che può dare: lui è un uomo d'area come Vieri, Trezeguet o Inzaghi. Segna sempre. Chiellini e la fascia da capitano? Gli sta bene. E' l'ultimo superstite della Serie B, ha completato un percorso. La fascia gli giova, ha fatto la miglior partenza di sempre. Il calcio italiano? L'arrivo di Ronaldo ha dato una spinta importante alla Juve ma anche alla Serie A. C'è più attenzione all'estero. E' l'anno zero. Si riparte e mi auguro che possa crescere tutto il movimento".