Del Piero: "Spero che Lukaku porti l'Inter alla vittoria. Darebbe ancora più senso a Conte"

Ospite di Sky, Alessandro Del Piero analizza il momento dell'Inter, augurandosi il successo dei nerazzurri in Europa League. E guarda pure alla situazione di Antonio Conte, suo ex compagno nonché allenatore: "Mi auguro che Lukaku superi il fatto di non segnare mai contro le grandi e quindi che possa portare l’Inter a vincere al titolo perché a me lui come giocatore piace. Questa finale, in caso di vittoria, potrebbe dare un senso ancora più importante al rapporto di Conte con l’Inter e al futuro dei nerazzurri".