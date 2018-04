Del Piero su Juve-Real: "Higuain straordinario. Dybala uomo chiave"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Del Piero, ex capitano e numero 10 della Juventus, parla, intervistato da AS, della sfida di stasera tra la Juve e il Real Madrid in Champions League. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com: "Rispetto alla gara di Cardiff, la Juve ha più opzioni in fase offensiva, e credo che nella doppia sfida abbia possibilità di passare il turno. Allegri? E' un grande allenatore, un vero allenatore. La sua arma è la semplicità. Per ogni problema ha una soluzione, conosce il calcio e i suoi giocatori, non si focalizza su un solo modulo. Se Higuain può far male ai suoi ex compagni? Sicuramente, è un giocatore straordinario, un leader. Dybala? E' l'uomo chiave della Juve. I bianconeri sono molto forti, ma con Dybala al top possono diventare irresistibili. Zidane? Non mi aspettavo diventasse allenatore, ma uno che aveva la sua visione di gioco in campo poteva fare solo grandi cose in panchina".