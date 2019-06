Del Piero sulla finale di Champions: "La serenità farà la differenza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus, è intervenuto a Sky Sport prima della finale di Champions League: "Mi auguro più spettacolo, meno tatticismo. Si conosco bene, il Liverpool andrà in attacco visto che Klopp lo fa sempre. Pochettino è quello che è riuscito molto a cambiare il suo Tottenham, è riuscito ad essere più stratega. Mi auguro che rispettino la tradizione ci questa Champions, assurda e pazzesca per tutto quello è successo".

La chiave tattica?

"Vincere. È così, lì dentro ci sarà la tensione un filino alta, al di là dei magheggi psicologici. La serenità, sintomo di consapevolezza, farà la differenza. È un ennesima partita tra di loro, chi sarà più lucido farà la differenza".