Delio Rossi: "Lazio-Atalanta è in equilibrio. Ilicic ha bisogno di fiducia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista di Lazio-Atalanta parla Delio Rossi, allenatore legatissimo ad entrambe le squadre, che a La Gazzetta dello Sport presenta così la sfida: "L’Atalanta ha più entusiasmo, ma i valori sono in equilibrio: entrambe hanno le carte in regola per prevalere. In questo momento, credo che sia una gara più decisiva per la Lazio: per l’Atalanta, un passo falso sarebbe meno problematico. In ogni caso, non sarà una rivincita della finale di Coppa Italia".

Su Ilicic, giocatore che pare in difficoltà, Delio Rossi sottolinea: "Ricordo un giocatore talentuoso e molto umorale: se indovinava le prime due palle giocava una grande partita, se le sbagliava si intristiva. Anche se ora è molto maturato, Ilicic ha bisogno della fiducia incondizionata dell’ambiente, deve sentirsi importante, essere coccolato. Se ha avuto tanti alti e bassi è per questo motivo, ma Gasperini ha trovato la chiave giusta. Occorre dargli fiducia e supererà alla svelta questo momento particolare: l’Atalanta ha bisogno di Ilicic e Ilicic ha bisogno dell’Atalanta".