Della Palma (CdS): "Lazio, il successo delle idee contro il conto in banca"

Quest'oggi sulla prima pagina del Corriere dello Sport si trova il fondo di Alberto Della Palma dedicato alla vittoria della Lazio in Supercoppa Italiana contro la Juventus: "Due volte in quindici giorni, ma questo è un trionfo pesante, che entra nella storia della Lazio e forse anche nella storia di una stagione che non ha più un solo colore, quello degli ultimi otto anni: dal bianconero al biancoceleste, Simone Inzaghi alza la Supercoppa al cielo di Riyad e abbraccia tutti i suoi giocatori, questa è vita, questa è gioia, questo è il successo delle idee contro il conto in banca. La Juve è in ginocchio, di nuovo, come il 7 dicembre all’Olimpico, e anche il risultato è lo stesso sebbene si siano capovolti i gol del primo tempo: in campionato Luiz Felipe aveva raggiunto Ronaldo sull’1-1, stavolta Dybala aggancia Luis Alberto ma alla fine non cambia un verdetto così duro da far perdere la testa anche alla famiglia Agnelli. La Lazio dilaga nella seconda parte della sfida, come aveva fatto a Roma, celebra il trionfo della partita perfetta e dà una lezione che Sarri non potrà dimenticare: anzi, il tecnico toscano avrebbe potuto sfruttare i suggerimenti del primo round, invece ricasca negli stessi errori, consegnandosi a una squadra che esalta i suoi palleggiatori quando trova il campo aperto. La Juve non difende, addirittura conquista il pareggio giocando con il tridente da bar e crolla proprio quando Higuain lascia il posto a Ramsey: davanti agli occhi di Sarri sfuma la prima finale italiana e compare il fantasma di Allegri, allontanato dal padrone perché vinceva tanto ma divertiva poco".