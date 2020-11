Delli Carri: "Giampaolo ha bisogno di tempo e di giocatori adatti alla sua filosofia"

Daniele Delli Carri, ex calciatore e dirigente che ha scontato poco meno di 4 anni di pena dopo l'inchiesta "I treni del gol" a Catania, dopo la grazia ricevuta dal presidente Gravina con 4 mesi di anticipo, è tornato a rilasciare un'intervista: "La grazia ricevuta dal presidente mi ha fatto piacere perché è il segnale che ha riconosciuto la mia buona condotta - ha dichiarato a Tuttosport - Nel frattempo mi sono aggiornato con l'obiettivo di farmi trovare pronto per la prossima esperienza". Poi parlando del Torino: "Giampaolo ha bisogno di tempo e poi va messo nelle condizioni giuste di lavorare anche con calciatori adatti alla sua filosofia. In sede di mercato non sono stati risolti alcuni equivoci che avrebbero semplificato il suo percorso tecnico". Infine sulla gara dei granata di domani contro il Genoa: "E' più complicata per il Toro che per il Grifone. La squadra di Giampaolo deve svoltare. Se continui a stare laggiù la situazione si complica, il tempo passa e sale l'ansia".