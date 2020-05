Delneri e l'anno alla Juve: "All'epoca poteva permettersi me. Cosa è mancato? Pirlo e Vidal"

Gigi Delneri, allenatore della Juventus nella stagione 2010-2011, la prima di Andrea Agnelli alla guida del club bianconero, parlato così al Giornale della sua avventura in bianconero: "Non fui chiamato da lui però: fui effettivamente scelto da Marotta e Paratici. Avevamo lavorato benissimo a Genova e la Juve dell’epoca poteva permettersi il sottoscritto, comunque appena qualificatosi per la Champions. Per il palato dei tifosi e per le loro abitudini, ci sarebbe stato forse bisogno di un Ronaldo anche in panchina. Va anche detto che a Torino non hanno voluto bene nemmeno ad Ancelotti, quindi sono in buona compagnia. Non ero in ogni caso l’ultimo degli ultimi: in carriera ho fatto bene quasi dappertutto. Cosa mancava a quella squadra? Qualità in mezzo al campo: Pirlo e Vidal io non li ho mai avuti. E una rosa più profonda".

Su Buffon: "Lo misi in discussione? Non scherziamo. La verità è che Gigi era reduce da un infortunio serio e Storari stava giocando benissimo: non ho mai regalato niente a nessuno, tutto qui. E mi fa molto piacere che Buffon sia ancora al top: se uno non ne conoscesse l’età e non sapesse di chi si tratta, prenderebbe nota di come ha parato quest’anno e investirebbe su di lui. Resta un esempio per i ragazzi di oggi: è la passione che muove tutto, non i soldi".