Demichelis: "Sono diventato allenatore grazie a Michel, poi mi ha chiamato il Bayern"

In un'intervista rilasciata al Clarin, Martín Demichelis, ex difensore del Malaga, ha riconosciuto come Michel ai tempi in cui è approdato nella squadra spagnola sia stato una svolta per la sua carriera di allenatore: "Nel 2017 sono tornato a Malaga e l'allenatore era Michel. Mi ha detto che gli sarebbe piaciuto se mi fosse unito al suo staff di allenatori se non avessi avuto altra idea. Ho detto subito di sì, è così che mi sono avvicinato al ruolo di allenatore. E quando Michel ha smesso di essere l'allenatore del Malaga, il Bayern mi ha contattato e ho accettato la proposta di essere ambasciatore del club. E poco dopo, quando hanno scoperto che stavo facendo il corso da tecnico, mi hanno offerto di dirigere l'Under 19".