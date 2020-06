Demiral in campo per l’ambiente

Giovane di età (classe 1998), ma con un gran bagaglio di esperienza alle spalle. Oltre ad aver dato segni di personalità e grinta importanti in campo, il difensore della Juventus Merih Demiral si è dimostrato tale anche al di fuori, all'insegna di una sensibilità singolare rispetto ad un tema centrale nel dibattito politico mondiale: i cambiamenti climatici.

L'ex Sassuolo ha dato vita alla sua personale foresta nel Thor Climate Center di Thor Heyerdahl, fondata nel Myanmar.

Il tutto nell'ambito del progetto Carbon Neutral Heroes Ertan ideato da Can Yazıcı, con il sostegno del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.

Supportando l'iniziativa in questione, Demiral è divenuto il primo calciatore carbon neutral in assoluto, a cui ne seguiranno ulteriori.