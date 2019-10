Demiral su Twitter celebra la festa della Repubblica di Turchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo messaggio politico (anche se in questo caso non particolarmente divisivo) sul profilo Twitter di Merih Demiral. Il difensore della Juventus ha twittato per festeggiare la festa della Repubblica: in data odierna, infatti, si ricorda la proclamazione della Repubblica di Turchia, a opera di Mustafa Kemal Ataturk.