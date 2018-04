Deportivo, Seedorf: "Tristi per la retrocessione. Futuro? Nessuna porta chiusa"

© foto di Pietro Mazzara

Nella festa del Barcellona c'è anche la delusione del Deportivo La Coruna che retrocede in Segunda Division. Sconsolato al termine del match del Riazor, l'allenatore dei galiziani Clarence Seedorf: "Siamo molto delusi, tristi per questo risultato. Futuro? Non ho piani, tutto è aperto. Voglio ringraziare la società, i giocatori, i tifosi e tutti quelli che mi hanno aiutato in questa avventura facendomi sentire come a casa. Ho trovato un ottimo posto dove lavorare anche in città mi sono trovato bene. Purtroppo non abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma abbiamo fatto tutto il possibile. Vogliamo finire bene la stagione, vincere il derby (contro il Celta Vigo, ndc)".

"Ai giocatori ho detto che lasciavano il campo, dopo la sconfitta contro il Barcellona, a testa alta. Chiaro che la tristezza per il risultato mancato conta, ma non abbiamo perso tutto. Ci sono valori, persone che possono essere ricostruiti per far sognare di nuovo i tifosi".